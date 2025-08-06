Игрок обороны «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв рассказал, какие аспекты игры защитников ему нравятся больше всего.

– Как, по-твоему, правильнее оценивать игру защитника?

– Много факторов, и тяжело выбрать те, по которым нужно оценивать объективно. Мне, допустим, нравятся защитники, которые умеют играть под давлением – выходить из зоны, играть накоротке. Которые читают игру и всё делают вовремя – перехват, отбор, пас, бросок. Игровики, короче, типа Макара, Хьюза, Веренски, Хедмана, с которыми интересно играть нападающим.

И ещё здорово, когда есть постоянная вовлечённость в игру. Когда ты хорошо отоборонялся, хорошо начал атаку и сразу побежал подключаться, не выключился из игры. И в зоне атаки тоже в игре, ищешь пространство, чтобы открыться, чтобы забить. Только когда ты играешь 26 минут, тяжело постоянно быть включённым в игру. Но у топ-защитников это всегда есть. И самое главное среди этого всего – стабильность. Хороший защитник – стабильный защитник, – цитирует Сергачёва Sports.ru.