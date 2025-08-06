«Хоккей — это не базар». Плющев объяснил, почему «Авангард» не выиграет Кубок Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что, несмотря на очень активную селекцию и сильный состав, «Авангард» не сможет стать обладателем Кубка Гагарина в следующем сезоне КХЛ.

«Хоккей и спорт – это не базар и не рынок. Да, идёт активная политика по приобретению игроков. Но набор хоккеистов – это ещё далеко не команда. А когда клуб теряет своих лидеров, то теряет своё лицо, и получается сборная солянка. Так в том-то и дело, что ещё из неё нужно сделать команду. Я сомневаюсь, что в этом сезоне получится.

Команды не делаются таким образом, что приезжаем на рынок, покупаем, потом перепродаём. Команда – это организм, который должен быть сработанным. Я не уверен, что сезон можно построить из разношёрстных игроков, совершенно с разной психологией, совершенно с разным уровнем понимания игры. И что эта команда будет способна добиваться больших результатов. «Авангард» будет решать какие-то задачи, но я не думаю, что они способны решить основную. А именно – Кубок Гагарина», — цитирует Плющева «Татар-информ».