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Плющев — о селекции СКА: неправильно рушить всё то, что было до Ларионова

Плющев — о селекции СКА: неправильно рушить всё то, что было до Ларионова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о селекции СКА в текущее межсезонье. Клуб покинул главный тренер Роман Ротенберг, а на его место был нанят Игорь Ларионов. Клуб расстался с несколькими своими лидерами.

– У вас не складывается впечатление, что Игорь Ларионов стреляет себе в ногу столь резкими движениями в питерском СКА сразу после назначения?
– Те, кто знает, как строятся команды, в том числе чемпионские, наверное, видят много проблем в той работе, которая сейчас происходит в СКА. Отказываются от игроков, которые себя проявили в СКА достаточно сильно. Приобретаются хоккеисты не высшего сорта. Потом вся эта чехарда с новыми явлениями, с новыми логотипами, с новыми претензиями. Рушить всё то, что было до него, наверное, неправильно. У команды всё-таки было своё лицо, была своя история, предыстория. Ну а с такой селекцией я не знаю, на что будет претендовать СКА с Ларионовым», — цитирует Плющева «Татар-информ».

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