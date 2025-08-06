Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов назвал российских игроков, способных усилить состав «Барыса»

Светлов назвал российских игроков, способных усилить состав «Барыса»
Комментарии

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал российских игроков, способных усилить состав «Барыса».

«Прошлый сезон в Астане провёл снайпер Бурдасов. Если травмы его больше не беспокоят, это однозначное усиление атаки. В прошлом сезоне видел много игр «Витязя» с участием другого снайпера-ветерана и рекордсмена подмосковного клуба Макеева. На мой взгляд, его приглашение в «Барыс» напрашивается, он остаётся одним из ведущих форвардов в КХЛ.

Ещё один потенциальный джокер для атаки – Кагарлицкий. Последний сезон в «Торпедо» для него не получился цельным, но, учитывая наличие казахстанской молодёжи в «Барысе», кандидатура Кагарлицкого тоже просматривается», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Олимпийский чемпион — о назначении Кравца в «Барыс»: клуб вернулся на правильный курс
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android