Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов назвал российских игроков, способных усилить состав «Барыса».

«Прошлый сезон в Астане провёл снайпер Бурдасов. Если травмы его больше не беспокоят, это однозначное усиление атаки. В прошлом сезоне видел много игр «Витязя» с участием другого снайпера-ветерана и рекордсмена подмосковного клуба Макеева. На мой взгляд, его приглашение в «Барыс» напрашивается, он остаётся одним из ведущих форвардов в КХЛ.

Ещё один потенциальный джокер для атаки – Кагарлицкий. Последний сезон в «Торпедо» для него не получился цельным, но, учитывая наличие казахстанской молодёжи в «Барысе», кандидатура Кагарлицкого тоже просматривается», — цитирует Светлова Russia-Hockey.