Минское «Динамо» в овертайме победило «Магнитку» в товарищеском матче
Поделиться
В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местное «Динамо» принимало клуб Всероссийской хоккейной лиги «Магнитка». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержало «Динамо».
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 14:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ОТ
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Пышкайло – 29:30 (5x5) 1:1 Фурса – 36:30 (5x5) 2:1 Михалёв – 62:30
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В середине второго периода счёт во встрече открыл форвард минского клуба Никита Пышкайло. На 17-й минуте второй двадцатиминутки Алексей Фурса восстановил равенство в счёте. Основное время игры закончилось вничью — 1:1. В овертайме победу белорусскому клубу принёс бросок Мирослава Михалёва.
В следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2025
-
16:11
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:35
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:25
-
13:10
-
12:55
-
12:37
-
12:05
-
11:35
-
11:00
-
10:30
-
09:55
-
09:35
-
09:25
-
09:05
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
07:26
-
04:55
-
00:28
-
00:22
- 5 августа 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:15