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Динамо Минск — Магнитка, результат матча 6 августа 2025, счёт 2:1 ОТ, товарищеский матч

Минское «Динамо» в овертайме победило «Магнитку» в товарищеском матче
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В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» завершился товарищеский матч, в котором местное «Динамо» принимало клуб Всероссийской хоккейной лиги «Магнитка». Победу в овертайме со счётом 2:1 одержало «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 14:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ОТ
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Пышкайло – 29:30 (5x5)     1:1 Фурса – 36:30 (5x5)     2:1 Михалёв – 62:30    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В середине второго периода счёт во встрече открыл форвард минского клуба Никита Пышкайло. На 17-й минуте второй двадцатиминутки Алексей Фурса восстановил равенство в счёте. Основное время игры закончилось вничью — 1:1. В овертайме победу белорусскому клубу принёс бросок Мирослава Михалёва.

В следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.

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