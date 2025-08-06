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Игорь Ларионов рассказал, в какой хоккей будет играть СКА в новом сезоне

Игорь Ларионов рассказал, в какой хоккей будет играть СКА в новом сезоне
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, в какой хоккей будет играть армейский клуб в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«С нетерпением ждём сегодняшнего первого матча. Это будет такой мини-турнир внутренний, до двух побед. И главное, чтобы мы понимали: мы можем вытащить из каждого игрока: возможно, то, что у них было, но они не могли показать. В этом плане, конечно, будет свобода творчества. И в то же время, наверное, главное — это рабочая этика.

И, конечно, та игра, которую мы хотим видеть: это быстрый хоккей, который должен быть гибридным. Мы играем в атаке, мы играем в обороне. И, разумеется, здесь будет акцент на том, чтобы ребята могли понимать: в хоккей играют головой, а ноги — это лишь инструмент», — приводит слова Ларионова сайт СКА.

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