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«Здесь сейчас совсем тяжело с оплатой труда». Сушинский — об отъезде Кравцова в «Ванкувер»

«Здесь сейчас совсем тяжело с оплатой труда». Сушинский — об отъезде Кравцова в «Ванкувер»
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о решении нападающего Виталия Кравцова заключить контракт с «Ванкувер Кэнакс».

— Как оцениваете перспективы Кравцова в «Ванкувере»?
— Надеюсь, Кравцов сможет заиграть в НХЛ, он повзрослел и провёл очень хороший сезон в КХЛ.

— Многие критиковали Кравцова за многократные попытки заиграть в НХЛ и последующие возвращения в КХЛ. Как вы относитесь к желанию Виталия пятый раз в карьере заиграть в НХЛ?
— Если есть шанс и клуб НХЛ даёт контракт, думаю, туда поехал бы любой хоккеист. Тем более что здесь сейчас совсем тяжело с оплатой труда, — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

25-летний Кравцов являлся ограниченно свободным агентом в КХЛ. В прошедшем сезоне Виталий сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

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