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Фото: Сергей Фёдоров участвует в тренировке ЦСКА на сборах в Минске

Фото: Сергей Фёдоров участвует в тренировке ЦСКА на сборах в Минске
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Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Сергей Фёдоров участвует в тренировке армейского клуба на сборах в Минске. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Фото: ХК ЦСКА

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Сергей Фёдоров помогает тренерскому штабу Игоря Никитина работать с форвардами на предсезонных сборах. Фёдоров работает на команду с полного согласия тренерского штаба. В заключительный день сборов, 19 августа, ЦСКА проведёт контрольный матч с минским «Динамо».

Напомним, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин вернулся в армейский клуб в текущее межсезонье. В прошлом сезоне специалист стал обладателем Кубка Гагарина, возглавляя ярославский «Локомотив».

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