«Кому нужен ещё один болванчик?» Форвард «Ак Барса» Дыняк — о возможной игре в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался на тему возможной игры в Национальной хоккейной лиге.

«Была мечта поехать туда, но она становилась с каждым годом всё меньше и меньше. Это надо, чтобы там начали смотреть, нужен ли им такой игрок и тому подобное. А кому нужен ещё один болванчик, который будет бегать с шайбой?» — сказал Дыняк в выпуске на YouTube-канале «Лёд».

В прошлом сезоне форвард в регулярке провёл за «Ак Барс» 59 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету 13 игр, в них он забил два гола и отметился одним результативным пасом.

Ранее Дыняк ответил на критику казанского клуба о том, что у команда якобы отсутствуют сильные трансферы в нынешнее межсезонье КХЛ.