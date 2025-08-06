Тройка Кучерова вошла в топ-5 лучших атакующих сочетаний НХЛ по версии THW

Журналистка Девора Слоним в статье на сайте The Hockey Writers представила топ-5 атакующих сочетаний НХЛ предстоящего сезона.

Пятое место заняла тройка «Тампа-Бэй Лайтнинг» — Джейк Гюнцель — Брейден Пойнт — Никита Кучеров.

«Они представляют собой идеальное сочетание мастерства, скорости и хоккейного интеллекта, а их индивидуальные сильные стороны в совокупности образуют мощную силу в нападении. В сезоне-2024/2025 на троих они набрали 283 очка, что стало лучшим показателем в лиге, доказав своё доминирование и отличную химию. Сочетание скорости и точности, демонстрируемое этим звеном, делает его одним из самых опасных в НХЛ.

Однако эта тройка часто сталкивается с трудностями в плей-офф. Хотя их взаимодействие в регулярном чемпионате часто кажется естественным и инстинктивным, поддерживать такую сплочённость под давлением плей-офф оказалось сложнее. Успех такой тройки во многом зависит от плавного движения шайбы, быстрого принятия решений и доверия — элементов, которые могут быть нарушены более плотной обороной и более силовой игрой в плей-офф», — сказано в статье.

Полностью топ-5 атакующих сочетаний НХЛ предстоящего сезона по версии The Hockey Writers выглядит так:

1. Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, Микко Рантанен («Даллас Старз»);

2. Картер Вераге, Александр Барков, Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»);

3. Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид, Зак Хайман («Эдмонтон Ойлерз»);

4. Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»);

5. Джейк Гюнцель, Брейден Пойнт, Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).