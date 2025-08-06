Игорь Ларионов подробно рассказал о начале тренировочного лагеря СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подробно рассказал о начале тренировочного лагеря армейского клуба.

«Атмосфера в первые четыре дня очень приятная. Отношения к работе потрясающее. На данный момент мы смотрим большую группу молодых игроков, которые вливаются в состав, у которых есть шанс себя проявить. В течение пяти-шести дней мы будем понимать, что мы имеем и какие у нас есть, скажем, варианты для того, чтобы «склеить» тройки, пятёрки и так далее. Конечно, уникальная ситуация, когда ты имеешь практически 100 с лишним игроков на одном катке. Это две команды МХЛ – «Академия СКА», «СКА-1946» и «СКА-ВМФ». Конечно, в первые 10 дней, когда я приехал сюда, задача была посмотреть то, что мы имеем: какие возможности у этих ребят есть, какие-то маленькие нюансы, которые мы не знали, не видели. Идёт общение с игроками, с тренерами команд. И сегодня, не случайно, в эти первые дни мы привлекли большую группу молодых ребят, у которых будет шанс себя ярко проявить для того, чтобы побороться за место в составе, кого-то подтолкнуть и кого-то сделать лучше.

Мы хотим, чтобы ребята понимали всю ответственность, потому что это их профессия, это их работа. Если кто-то пришёл не в том состоянии, те делают дополнительную работу. Она довольно-таки жёсткая, потому что привилегий ни у кого не будет: не важно сколько лет, 17 или 35 – здесь всё будет честно. И в этом плане мы хотим, чтобы с первого дня, с каждой тренировки это была максимальная отдача, максимальная работа. Те, кто будут лучше – будут играть», — приводит слова Ларионова сайт СКА.