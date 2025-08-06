Кубок Гагарина отправится в тур по городам Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале заявил, что завоёванный «Локомотивом» Кубок Гагарина отправится в тур по городам области.

«На чествовании нашей команды «Локомотив», которая стала обладателем Кубка Гагарина, неоднократно отмечали роль болельщиков в этой триумфальной победе. Для того чтобы и фанаты, и любители спорта, и все желающие смогли увидеть главный хоккейный трофей лично, организуем тур Кубка Гагарина по Ярославской области.

Он начнётся 12 августа и пройдёт по шести округам. Первыми увидеть заслуженную награду смогут жители Переславля-Залесского. 13 августа кубок доставят в Ростов Великий и Гаврилов-Ям. 14 августа он отправится в Рыбинск и Тутаев. Завершится тур в Данилове 15 августа. В каждом из городов будет организована культурно-спортивная программа.

Этот тур станет продолжением большого праздника в честь нашей победы, которая навсегда вошла в историю хоккея. Кроме того, с помощью таких мероприятий мы благодарим всех, кто поддерживает команду, любит и развивает спорт в регионе. И, конечно, проведение таких ярких событий способствует приобщению детей и молодёжи к физкультуре и здоровому образу жизни», — написал Евраев.