«Невозможно просто заменить столь ярких игроков». Плющев — об уходе Кравцова из «Трактора»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении нападающего Виталия Кравцова заключить контракт с «Ванкувер Кэнакс».

«Кравцов теперь едет в НХЛ игроком, который набрался достаточно опыта. Как-никак он не самозванец какой-то. Его приглашают, руководители на него рассчитывают. Хоккеист интересный, возраст позволяет себя реализовать в НХЛ, все в его руках. Думаю, у него получится. Конечно, для «Трактора» это потеря. Невозможно просто заменить столь ярких игроков», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

25-летний Кравцов являлся ограниченно свободным агентом в КХЛ. В прошедшем сезоне Виталий сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

