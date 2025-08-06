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Журналист из Ванкувера оценил приход Виталия Кравцова в «Кэнакс»

Журналист из Ванкувера оценил приход Виталия Кравцова в «Кэнакс»
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Журналист из Ванкувера Джефф Патерсон на своей странице в социальной сети Х оценил приход нападающего Виталия Кравцова в «Ванкувер Кэнакс».

«Дверь, безусловно, открыта, если он принесёт свою результативность из КХЛ в НХЛ. Но в первый раз он не произвёл никакого впечатления, так что нужно забыть это. Думаю, он станет важной частью команды, однако я не думаю, что он сыграет больше 20 матчей в сезоне», — написал Патерсон.

Напомним, двухстороннее соглашение Кравцова с «Ванкувер Кэнакс» рассчитано на один год. В прошедшем сезоне Виталий сыграл 85 матчей за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

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