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Сушинский назвал условие, при котором Евгений Кузнецов может вновь заиграть в НХЛ

Сушинский назвал условие, при котором Евгений Кузнецов может вновь заиграть в НХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил вероятность того, что нападающий Евгений Кузнецов найдёт команду в НХЛ на будущий сезон.

— Рынок НХЛ открыт уже месяц. Когда, на ваш взгляд, стоит ждать новостей о будущем Кузнецова?
— Наверное, Кузнецов до последнего будет ждать варианты из НХЛ, в КХЛ он всегда успеет подписать контракт.

— По уровню игры Кузнецов способен выступать в Северной Америке?
— Может, конечно. Он молодой парень, если будет работать и вернёт физическую форму, то сможет там играть, — приводит слова Сушинского «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

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