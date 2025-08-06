Фото: Радулов и хоккеисты «Локомотива» прошли медосмотр

5 августа хоккеисты и тренерский штаб ярославского «Локомотива» прошли традиционный медосмотр перед стартующим сезоном Континентальной хоккейной лиги.

Медосмотр прошёл и форвард железнодорожников Александр Радулов.

Фото: ХК «Локомотив»

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1). В июне тренерский штаб ярославцев в составе Игоря Никитина, Дмитрия Юшкевича, Рашита Давыдова, Антона Курьянова и Дмитрия Пирожкова подписал контракты с ЦСКА.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале объявил, что завоёванный «Локомотивом» Кубок Гагарина отправится в тур по городам области.