Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фото: Радулов и хоккеисты «Локомотива» прошли медосмотр

Фото: Радулов и хоккеисты «Локомотива» прошли медосмотр
Комментарии

5 августа хоккеисты и тренерский штаб ярославского «Локомотива» прошли традиционный медосмотр перед стартующим сезоном Континентальной хоккейной лиги.

Медосмотр прошёл и форвард железнодорожников Александр Радулов.

Фото: ХК «Локомотив»

По итогам прошлого сезона «Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. В финальной серии плей-офф КХЛ ярославцы в пяти матчах обыграли челябинский «Трактор» (4-1). В июне тренерский штаб ярославцев в составе Игоря Никитина, Дмитрия Юшкевича, Рашита Давыдова, Антона Курьянова и Дмитрия Пирожкова подписал контракты с ЦСКА.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своём телеграм-канале объявил, что завоёванный «Локомотивом» Кубок Гагарина отправится в тур по городам области.

Материалы по теме
Кубок Гагарина отправится в тур по городам Ярославской области
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android