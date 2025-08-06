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«Торпедо» опубликовало состав на предсезонные сборы

«Торпедо» опубликовало состав на предсезонные сборы
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«Торпедо» опубликовало заявку на предсезонные сборы, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Вратари: Дмитрий Дагестанский, Денис Костин, Иван Кульбаков, Лоренс Зинаддин.

Защитники: Денис Александров, Михаил Науменков, Антон Силаев, Сергей Бойков, Бобби Нарделла, Кирилл Стеклов, Арсений Варлаков, Егор Никитин, Илья Сушко, Богдан Конюшков, Антон Сизов, Александр Щемеров.

Нападающие: Михаил Абрамов, Егор Виноградов, Антон Косолапов, Никита Рожков, Виктор Фёдоров, Дмитрий Шевченко, Василий Атанасов, Кирилл Воронин, Максим Летунов, Кирилл Свищёв, Владислав Фирстов, Никита Артамонов, Сергей Гончарук, Артём Мисников, Егор Соколов, Илья Чефанов, Андрей Белевич, Алексей Кручинин, Роман Опалев, Никита Тертышный, Никита Шавин.

Отмечается, что до 14 августа команда будет готовиться на базе в Нижегородской области.

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