«Ак Барс» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но победил «Нефтяник»

В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился товарищеский матч, в котором местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 4:3 одержал «Ак Барс».

В стартовой двадцатиминутке казанский клуб забросил три безответные шайбы. Голы на свой счёт записали Артур Бровкин, Михаил Фисенко и Дмитрий Кателевский. Во втором периоде счёт до крупного довёл Александр Барабанов, забросив на 15-й минуте. Игроки «Нефтяника» смогли сократить отставание в счёте, забив в концовке периода — шайбами отметились Юрий Платонов и Даниил Четвериков. В середине третьего периода Павел Куликов сократил отставание хозяев до минимума, однако на большее «Нефтяник» не хватило.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в Казани 14 августа.