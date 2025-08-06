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Нефтяник — Ак Барс, результат матча 6 августа 2025, счёт 3:4, товарищеский матч

«Ак Барс» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но победил «Нефтяник»
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В Альметьевске на стадионе «Юбилейный» завершился товарищеский матч, в котором местный «Нефтяник» принимал казанский «Ак Барс». Победу во встрече со счётом 4:3 одержал «Ак Барс».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин – 05:47 (5x5)     0:2 Фисенко – 15:53 (5x5)     0:3 Кателевский (Бровкин) – 16:11 (5x5)     0:4 Барабанов – 34:45 (5x5)     1:4 Платонов – 36:27 (5x4)     2:4 Четвериков – 39:19 (5x5)     3:4 Куликов – 50:51 (5x5)    

В стартовой двадцатиминутке казанский клуб забросил три безответные шайбы. Голы на свой счёт записали Артур Бровкин, Михаил Фисенко и Дмитрий Кателевский. Во втором периоде счёт до крупного довёл Александр Барабанов, забросив на 15-й минуте. Игроки «Нефтяника» смогли сократить отставание в счёте, забив в концовке периода — шайбами отметились Юрий Платонов и Даниил Четвериков. В середине третьего периода Павел Куликов сократил отставание хозяев до минимума, однако на большее «Нефтяник» не хватило.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в Казани 14 августа.

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