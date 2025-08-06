Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы Игоря Захаркина в СКА, который назначен на пост советника генерального директора санкт-петербургского клуба.

«Хочу пожелать удачи моему другу и коллеге Игорю Захаркину, с которым я имел честь работать в разных коллективах. Игорь Владимирович поможет СКА своими знаниями и навыками и приведёт клуб к новым вершинам», — приводит слова Быкова LiveResult.

В 2004-м Захаркин вошёл в тренерский штаб Вячеслава Быкова в ЦСКА. В августе 2006-го вместе с Быковым он начал совмещать работу в ЦСКА со сборной России. Национальная команда под их руководством дважды выиграла чемпионат мира (2008 и 2009) и один раз стала серебряным призёром турнира (2011). В 2009-м Быков и Захаркин ушли из ЦСКА и продолжили совмещать работу в сборной России уже с «Салаватом Юлаевым». При новом тренерском штабе уфимцы в первом сезоне взяли бронзу чемпионата России, а во втором выиграли пока единственный в истории клуба Кубок Гагарина.