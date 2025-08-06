Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в первом товарищеском матче межсезонья

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в игре с «Нефтяником» (4:3).

— Довольны ли первым контрольным матчем?

— Идёт предсезонная подготовка, отношением ребят довольны, о чём я говорил вчера.

— Будете ругать команду за «валидольную» концовку?

— Нет, мы работали на льду три дня. Нужно было вспомнить, что мы делали в прошлом году, просматривали это. А физическое состояние, темп, тонус нужно поймать через игры.

— Поражение во втором и третьем периодах — это плохо?

— Результат важен, но сейчас важнее наиграть связки, сочетания. Ничего страшного, что уступили в двух периодах. Важно поймать игровой ритм.

— Со стороны показалось, что у легионеров пока есть трудности в коммуникации. Брэндон Биро, например, выскочил шестым на лёд.

— Всё поправимо, всё обретается через игры.

— Как оцениваете новичков?

— Мы изначально смотрим на игроков, которые подходят нам по функционалу, а потом уже обращаем внимание на имена. У нас в команде достаточно игроков с именами, вы их знаете. Новички через игровой ритм будут прибавлять.

— Что скажете о молодых игроках?

— Ребята с желанием, они присоединятся к нам на тренировках. Всё через работу, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».