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Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в первом товарищеском матче межсезонья

Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» в первом товарищеском матче межсезонья
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в игре с «Нефтяником» (4:3).

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин – 05:47 (5x5)     0:2 Фисенко – 15:53 (5x5)     0:3 Кателевский (Бровкин) – 16:11 (5x5)     0:4 Барабанов – 34:45 (5x5)     1:4 Платонов – 36:27 (5x4)     2:4 Четвериков – 39:19 (5x5)     3:4 Куликов – 50:51 (5x5)    

— Довольны ли первым контрольным матчем?
— Идёт предсезонная подготовка, отношением ребят довольны, о чём я говорил вчера.

— Будете ругать команду за «валидольную» концовку?
— Нет, мы работали на льду три дня. Нужно было вспомнить, что мы делали в прошлом году, просматривали это. А физическое состояние, темп, тонус нужно поймать через игры.

— Поражение во втором и третьем периодах — это плохо?
— Результат важен, но сейчас важнее наиграть связки, сочетания. Ничего страшного, что уступили в двух периодах. Важно поймать игровой ритм.

— Со стороны показалось, что у легионеров пока есть трудности в коммуникации. Брэндон Биро, например, выскочил шестым на лёд.
— Всё поправимо, всё обретается через игры.

— Как оцениваете новичков?
— Мы изначально смотрим на игроков, которые подходят нам по функционалу, а потом уже обращаем внимание на имена. У нас в команде достаточно игроков с именами, вы их знаете. Новички через игровой ритм будут прибавлять.

— Что скажете о молодых игроках?
— Ребята с желанием, они присоединятся к нам на тренировках. Всё через работу, — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».

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