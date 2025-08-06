Барабанов высказался о том, что «Ак Барс» едва не упустил преимущество в четыре шайбы

Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победном матче с «Нефтяником» (4:3). Напомним, во встрече казанский клуб вёл со счётом 4:0.

— Подведите итоги матча.

— У нас было только четыре льда. Первая игра — впереди много работы.

— Удивил ли «Нефтяник»?

— Это быстрая команда, которая играет активно. Они даже играли в тело.

— Не настораживает, что упустили преимущество, ведя 4:0?

— Это летний хоккей, потому не думаю, что на этом нужно концентрировать внимание. Важнее всего, что болельщики получили удовольствие, главное событие было сделано для них.

— Вы сыграли только два периода. Насколько привычно для вас?

— Да, непривычно. Не помню, когда в последний раз играл два периода, — цитирует Барабанова «БИЗНЕС Online».