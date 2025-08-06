Барабанов высказался о том, что «Ак Барс» едва не упустил преимущество в четыре шайбы
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Форвард «Ак Барса» Александр Барабанов высказался о победном матче с «Нефтяником» (4:3). Напомним, во встрече казанский клуб вёл со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин – 05:47 (5x5) 0:2 Фисенко – 15:53 (5x5) 0:3 Кателевский (Бровкин) – 16:11 (5x5) 0:4 Барабанов – 34:45 (5x5) 1:4 Платонов – 36:27 (5x4) 2:4 Четвериков – 39:19 (5x5) 3:4 Куликов – 50:51 (5x5)
— Подведите итоги матча.
— У нас было только четыре льда. Первая игра — впереди много работы.
— Удивил ли «Нефтяник»?
— Это быстрая команда, которая играет активно. Они даже играли в тело.
— Не настораживает, что упустили преимущество, ведя 4:0?
— Это летний хоккей, потому не думаю, что на этом нужно концентрировать внимание. Важнее всего, что болельщики получили удовольствие, главное событие было сделано для них.
— Вы сыграли только два периода. Насколько привычно для вас?
— Да, непривычно. Не помню, когда в последний раз играл два периода, — цитирует Барабанова «БИЗНЕС Online».
Комментарии
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