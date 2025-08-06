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Плющев: у многих клубов КХЛ будто нет понимания, как должна строиться команда

Плющев: у многих клубов КХЛ будто нет понимания, как должна строиться команда
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился впечатлениями от межсезонья в Континентальной хоккейной лиге.

«По ходу межсезонья вопросы возникают ко многим командам. Идёт большая ротация, причём почти во всех клубах. Как будто нет понимания, как должна строиться команда, на основании каких законов и традиций. Просто набирают состав.

Сейчас клубы КХЛ заняты отказом от своих игроков и приобретением других, которые не всегда при этом соответствуют необходимому уровню. Восьмёрки, как и в прошлом сезоне, уже определены, а вот предположить, как именно внутри них расположатся команды, очень сложно», — цитирует Плющева

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