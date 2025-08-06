«Однажды чёрно-белый — навсегда чёрно-белый». Виталий Кравцов попрощался с «Трактором»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Виталий Кравцов написал слова благодарности «Трактору» и челябинским болельщикам.

«Прежде всего — спасибо вам, болельщики. Вы — невероятные. Та атмосфера, которую вы создаёте — на арене, вокруг неё, во всём городе и даже за его пределами, — это невозможно передать словами. Быть частью этого, выходить на лёд в чёрно-белой форме, ощущать вашу поддержку — это не просто честь, это мечта. Мечта каждого мальчишки, который когда-то с замиранием сердца надевал джерси «Трактора».

Спасибо клубу и руководству — за ту колоссальную работу, которую вы делаете каждый день. Вы создали место, где хочется быть, команду, за которую хочется сражаться. Огромная благодарность нашему персоналу — всем, кто трудится на арене и вне её. Вы — душа этой команды. Вы — наше сердце.

Спасибо тренерскому штабу и каждому из моих партнёров. Мы стали единым целым. Мы сделали шаг вперёд. От всей души и сердца я говорю «Спасибо». Однажды чёрно-белый — навсегда чёрно-белый. И, конечно же, нашей СММ-компашке, вы — легенды!» — написал Кравцов на своей странице в социальной сети.