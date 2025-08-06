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Форвард «Ак Барса» Дыняк: хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду

Форвард «Ак Барса» Дыняк: хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтяником» (4:3) из Альметьевска.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
3 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин – 05:47 (5x5)     0:2 Фисенко – 15:53 (5x5)     0:3 Кателевский (Бровкин) – 16:11 (5x5)     0:4 Барабанов – 34:45 (5x5)     1:4 Платонов – 36:27 (5x4)     2:4 Четвериков – 39:19 (5x5)     3:4 Куликов – 50:51 (5x5)    

– Какие впечатления от первой летней игры?
– Думаю, мы выступили лучше, чем в прошлом году, это чувствуется. Ребята пришли на сборы в хорошей физической форме.

– Вы наигрываетесь в новой тройке, как обстоят дела с «химией»?
– Первый период прошёл неплохо, во втором просели. Это только начало, впереди много работы.

– Можно сказать, что это определённый вызов в вашей карьере?
– Конечно. Каждый день для меня – новый вызов. Хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду (улыбается).

– В первом периоде вы провели несколько силовых приёмов против игроков «Нефтяника».
– Ребята у соперника вышли заряженными, где-то даже излишне. Мы тоже не остались в долгу.

– Главный тренер как-то поругал за упущенное преимущество?
– Мы не упускали преимущество, победили. В сезоне не важно, с каким счётом побеждаешь. Да, есть много тактических недоработок, будем подтягивать. Чуть-чуть выбились из игрового тонуса, будем его возвращать.

– Какие цели вы ставите перед собой на сезон?
– Не думал об этом. Я – командный игрок, не гонюсь за очками, всегда хочу, чтобы команда побеждала. Да, иногда шайба не идёт в ворота, тебя это раздражает, но надо сжать зубы и работать на ребят, — цитирует Дыняка сайт «Ак Барса».

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