Вячеслав Быков оценил вклад Сергея Фёдорова в успехи ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об итогах работы Сергея Фёдорова в ЦСКА.

«Сергей Фёдоров был прекрасным хоккеистом, а сейчас он является замечательным тренером и функционером. Благодаря его работе ЦСКА одерживает большие победы и развивается как клуб», — приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, Фёдоров возглавил ЦСКА летом 2021 года. Вместе с командой он два раза подряд становился обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 армейцы вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, после чего Фёдоров подал в отставку.

Ранее стало известно, что Фёдоров участвовал в тренировке армейского клуба на сборах в Минске.