Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Быков оценил вклад Сергея Фёдорова в успехи ЦСКА

Вячеслав Быков оценил вклад Сергея Фёдорова в успехи ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об итогах работы Сергея Фёдорова в ЦСКА.

«Сергей Фёдоров был прекрасным хоккеистом, а сейчас он является замечательным тренером и функционером. Благодаря его работе ЦСКА одерживает большие победы и развивается как клуб», — приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, Фёдоров возглавил ЦСКА летом 2021 года. Вместе с командой он два раза подряд становился обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2023/2024 армейцы вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, после чего Фёдоров подал в отставку.

Ранее стало известно, что Фёдоров участвовал в тренировке армейского клуба на сборах в Минске.

Материалы по теме
Фото: Сергей Фёдоров участвует в тренировке ЦСКА на сборах в Минске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android