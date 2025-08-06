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Форвард «Вегаса» Марнер опубликовал фото с ребёнком и Джо Торнтоном

Форвард «Вегаса» Марнер опубликовал фото с ребёнком и Джо Торнтоном
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Митчелл Марнер на своей странице в социальной сети опубликовал фото с ребёнком и легендой «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтоном.

Фото: Страница Марнера в соцсети

Напомним, «Вегас Голден Найтс» объявил об обмене с «Торонто Мэйпл Лифс», в результате которого нападающий Митчелл Марнер перешёл в стан «золотых рыцарей» 1 июля. Марнер в минувшем сезоне принял участие в 81 игре регулярного чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив собственный рекорд по числу отданных результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли у Марнера 13 (2+11) очков в 13 матчах. «Торонто» вылетел из турнира в четвертьфинале, проиграв в семи встречах будущему обладателю Кубка «Флориде Пантерз».

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