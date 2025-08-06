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В минском «Динамо» высказались о победе над «Магниткой» в товарищеском матче

В минском «Динамо» высказались о победе над «Магниткой» в товарищеском матче
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Тренер «Динамо-Минск» Андрей Михалёв прокомментировал победу в товарищеском матче с «Магниткой» (2:1 ОТ).

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
06 августа 2025, среда. 14:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
ОТ
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Пышкайло – 29:30 (5x5)     1:1 Фурса – 36:30 (5x5)     2:1 Михалёв – 62:30    

«Первая игра всегда такая сумбурная, много брака, но самое главное, что ребята старались выполнять тренерскую установку. И, наверное, каждый матч для каждого хоккеиста очень важен. Важно проявить себя именно в первой команде», — заявил Михалёв на телеканале «Беларусь 5».

Отметим, что за минское «Динамо» голами отметились Никита Пышкайло и Мирослав Михалёв, который забросил в овертайме.

Напомним, в следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.

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