В минском «Динамо» высказались о победе над «Магниткой» в товарищеском матче

Тренер «Динамо-Минск» Андрей Михалёв прокомментировал победу в товарищеском матче с «Магниткой» (2:1 ОТ).

«Первая игра всегда такая сумбурная, много брака, но самое главное, что ребята старались выполнять тренерскую установку. И, наверное, каждый матч для каждого хоккеиста очень важен. Важно проявить себя именно в первой команде», — заявил Михалёв на телеканале «Беларусь 5».

Отметим, что за минское «Динамо» голами отметились Никита Пышкайло и Мирослав Михалёв, который забросил в овертайме.

Напомним, в следующем матче минское «Динамо» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 12 августа.