Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network, Овечкин не попал в топ-10

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим лиги по версии NHL Network во второй год подряд. Издание опубликовало топ-20 лучших крайних нападающих.

На второе место составители рейтинга поставили чеха Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз», а на третье — Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд»).

Топ-20 нападающих НХЛ по версии портала:

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»). Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»). Микко Рантанен («Даллас Старз»). Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс»). Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»). Мэттью Ткачак («Флорида Пантерз»). Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»). Кайл Коннор («Виннипег Джетс»). Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»). Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»). Брэндон Хагель («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»). Клейтон Келлер («Юта Мамонт»). Джейсон Робертсон («Даллас Старз»). Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»). Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»). Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»). Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»).

Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 121 (37+84) очко. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 116 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.

