Кучеров — лучший крайний нападающий НХЛ по версии NHL Network, Овечкин не попал в топ-10

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим крайним нападающим лиги по версии NHL Network во второй год подряд. Издание опубликовало топ-20 лучших крайних нападающих.
На второе место составители рейтинга поставили чеха Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз», а на третье — Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд»).
Топ-20 нападающих НХЛ по версии портала:
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
- Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
- Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
- Микко Рантанен («Даллас Старз»).
- Митчелл Марнер («Вегас Голден Найтс»).
- Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Мэттью Ткачак («Флорида Пантерз»).
- Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»).
- Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).
- Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
- Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»).
- Брэндон Хагель («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
- Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»).
- Клейтон Келлер («Юта Мамонт»).
- Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
- Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»).
- Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»).
- Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»).
Кучеров в прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром НХЛ, набрав 121 (37+84) очко. Он опередил Натана Маккиннона, у которого 116 очков. За «Тампу» россиянин выступает с 2013 года, выиграв с ней два Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах.