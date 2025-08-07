Пресс-служба «Куньлуня» болельщикам: все истории когда-нибудь заканчиваются. Спасибо всем

«Куньлунь» выразил благодарность своим болельщикам. Ранее сообщалось, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон «Куньлунь» провёл в Мытищах.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы, – хоккеистам, тренерам, персоналу, болельщикам и партнёрам. Где бы мы ни играли свои домашние матчи – в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах, – мы всегда чувствовали большую поддержку.

Отдельных тёплых слов заслуживают болельщики в Московской области – «Арена Мытищи» стала для нас настоящим домом, и вашу поддержку мы не забудем никогда. Все истории когда-нибудь заканчиваются и начинаются заново. Спасибо за всё», – говорится в заявлении пресс-службы «Куньлуня».