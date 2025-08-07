Скидки
Виктор Хедман поделился ожиданиями от своей первой Олимпиады в карьере

Защитник сборной Швеции Виктор Хедман поделился ожиданиями от выступления на Олимпийских играх 2026 года. 34-летний хоккеист впервые примет участие в Олимпиаде. Ранее стало известно, что хоккеисты из НХЛ сыграют на Олимпийских играх впервые с 2014 года.

«Играть на Олимпиаде – это мечта, которая станет реальностью. Многие из тех, кто здесь сегодня [в сборной Швеции], так и не получили шанса сыграть на Олимпиаде, и это точно не то, что стоит воспринимать как должное. Для меня, скорее всего, это будет последний шанс, ведь я уже не молод.

Олимпийский турнир – это особенный опыт: жизнь в Олимпийской деревне, общение с атлетами из других видов спорта… Всё это создает уникальную атмосферу, должно быть очень круто», – цитирует Хедмана пресс-служба НХЛ.

