«Ничего подобного в жизни не видел». Новичок «Авангарда» из США — о первых днях в Омске

Американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от России и первых днях в Омске.

— Эндрю, как тебя встретила Россия?
— Я действительно ошеломлён, нахожусь под большим впечатлением. Я слышал много хорошего перед приездом, но всё, что я вижу, даже превосходит ожидания.

— Что скажешь об Омске в свои первые дни в городе? Напоминает ли он тебе какой-то другой город?
— Ничего подобного в своей жизни я никогда не видел, для меня всё в новинку, всё интересно. Сейчас стараюсь всё познавать, адаптироваться, с другими иностранцами мы ходим на прогулки, вчера вот вкусно поужинали. Вливаемся и обустраиваемся, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эндрю Потуральски читайте на «Чемпионате»:
«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
