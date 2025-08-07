Скидки
«Под большим впечатлением». Потуральски назвал факторы, из-за которых перешёл в «Авангард»

Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, почему решил перейти в омский клуб.

— Расскажи историю своего появления в «Авангарде».
— У меня ещё был год контракта с «Сан-Хосе», и в целом на протяжении последних лет пяти неоднократно поступали предложения из разных клубов КХЛ. Но именно в этот раз я просто оказался под большим впечатлением от всего, что мне показали и рассказали. Это и арена в Омске, и болельщики, и инфраструктура. Кроме того, «Авангард» тренирует Ги Буше. Из-за всех этих факторов я и принял достаточно легко решение перебраться в Омск, посчитал, что это для меня отличная возможность, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
