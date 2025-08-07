Эндрю Потуральски объяснил, почему долгое время отвергал предложения из КХЛ

Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, почему долгое время отвергал предложения из КХЛ.

— Кстати, почему отвергал предложения из России в прошлые годы?

— Будучи американским хоккеистом, я всегда ставил задачу пробиться в НХЛ. Именно поэтому я отвергал предложения, полагал, что я достаточно хорошо себя показываю, что у меня есть возможность закрепиться в лучшей лиге мира. Однако не так много шансов в сезоне мне выпадало. Когда же поступило предложение от «Авангарда» то, с учётом всех прочих обстоятельств, я решил, что это будет для меня шаг вперёд после АХЛ, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.