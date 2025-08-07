Потуральски — о девяти матчах в НХЛ за 10 лет: нет ответа, почему так. Работал каждый год

Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски прокомментировал, почему ему не удалось закрепиться в НХЛ. Форвард провёл лишь девять матчей в лиге за 10 лет.

— У тебя и правда всего девять матчей в НХЛ за почти десять лет. Как сам объясняешь эту странность?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Я действительно хотел выступать в НХЛ, стремился к этому, работал каждый год. Как бы то ни было, я всё ещё хочу большего и двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом. Поэтому я здесь, в КХЛ, и бросаю себе новый вызов, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.