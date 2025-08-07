Скидки
Потуральски рассказал, что много беседовал с Джошем Ливо, обсуждая контракт с «Авангардом»

Потуральски рассказал, что много беседовал с Джошем Ливо, обсуждая контракт с «Авангардом»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, что общался с канадским форвардом «Салавата Юлаева» Джошем Ливо, обсуждая контракт с омским клубом.

— Ты выигрывал Кубок Колдера в АХЛ вместе с Пономарёвым и Лажуа. Забавно воссоединиться с ними сейчас?
— Да, конечно. Здорово, что в «Авангарде» у меня есть знакомые лица, это облегчает переход. Хочется, конечно, снова выиграть трофей с ними.

— А ещё в той команде блистал Джош Ливо. Наслышан о его успехах в КХЛ?
— Конечно, мы с ним на связи, достаточно часто общаемся. Когда я общался с «Авангардом» по поводу контракта, то мы много беседовали с Джошем, и он всегда говорил только хорошие вещи о России и КХЛ. И когда ты видишь, когда твой бывший партнёр и хороший знакомый сияет в лиге, то это придаёт дополнительную мотивацию, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эндрю Потуральски читайте на «Чемпионате»:
«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
Эксклюзив
«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
