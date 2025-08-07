«Каких-то иллюзий не питаю». Потуральски — об ожиданиях от его дебютного сезона в КХЛ

Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в КХЛ.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона в КХЛ?

— Каких-то иллюзий я не питаю, я просто буду смотреть, как всё пойдёт. Я приехал сюда сражаться и конкурировать, побеждать, получать удовольствие от хоккея, а также открывать для себя новую лигу и новую страну. Понятно, что наша командная цель – выиграть Кубок Гагарина. Мы все этого хотим, наши великолепные болельщики этого хотят, так что мы будем усердно работать, чтобы приблизиться к успеху. И уже старт нашей предсезонки нацелен на то, чтобы выстроить этот маршрут к заветной цели, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.