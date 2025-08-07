Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Каких-то иллюзий не питаю». Потуральски — об ожиданиях от его дебютного сезона в КХЛ

«Каких-то иллюзий не питаю». Потуральски — об ожиданиях от его дебютного сезона в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Американский нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился ожиданиями от своего дебютного сезона в КХЛ.

— Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона в КХЛ?
— Каких-то иллюзий я не питаю, я просто буду смотреть, как всё пойдёт. Я приехал сюда сражаться и конкурировать, побеждать, получать удовольствие от хоккея, а также открывать для себя новую лигу и новую страну. Понятно, что наша командная цель – выиграть Кубок Гагарина. Мы все этого хотим, наши великолепные болельщики этого хотят, так что мы будем усердно работать, чтобы приблизиться к успеху. И уже старт нашей предсезонки нацелен на то, чтобы выстроить этот маршрут к заветной цели, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Эндрю Потуральски читайте на «Чемпионате»:
«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
Эксклюзив
«Лет пять звали разные клубы КХЛ — я всё отвергал». Интервью с новой звездой «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android