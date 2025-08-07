Скидки
Патрик Кейн — о Блэшилле: жёсткий тренер, молодёжи «Чикаго» это пойдёт на пользу

Патрик Кейн — о Блэшилле: жёсткий тренер, молодёжи «Чикаго» это пойдёт на пользу
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн считает, что Джефф Блэшилл подходит «Чикаго Блэкхоукс» по тренерским качествам. Весной клуб назначил 51-летнего американского специалиста на пост главного тренера. В НХЛ специалист семь сезонов возглавлял «Детройт Ред Уингз», с которым лишь раз вышел в плей-офф.

«Прежде всего, он будет тем, кто будет требовать с игроков по полной. Я играл под его руководством на двух чемпионатах мира, и помню, как на одном из первых разборов игры он сразу же устроил мне разнос. И, знаете, это правильный посыл.

Когда тренер начинает с ведущих игроков, все сразу понимают: ладно, этот парень никому не даёт спуску, и мне тоже не стоит рассчитывать на поблажки только из-за моего статуса или стиля игры. У него отличное хоккейное мышление, он будет жёстким тренером, и, думаю, для молодой команды это важно – чтобы парни делали всё как надо и играли правильно», – цитирует Кейна Sportskeeda.

Официально
«Чикаго» объявил о назначении Джеффа Блэшилла на пост главного тренера
