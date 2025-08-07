Инсайдер НХЛ — о «Виннипеге»: ребята в команде уверены друг в друге, это очень важно

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о взаимоотношениях игроков в «Виннипег Джетс» и заявил, что в команде отличный микроклимат.

«Джетс» действительно верят в себя. И не просто верят – они по-настоящему уверены друг в друге как коллектив. Главное, что сейчас есть у «Виннипега», – это группа игроков, которым искренне нравится быть вместе и соревноваться.

Судя по тому, что я слышал о подписаниях [новых соглашений] с Виларди и Сэмбергом, становится очевидно: это коллектив, которому нравится находиться вместе. А это очень важно», – сказал Фридман в подкасте Thoughts.

В прошлом сезоне «Виннипег» дошёл до второго раунда плей-офф, где уступил «Далласу» в шести матчах.