Хайруллин рассказал, как в СКА изменились быт, тренировки и питание при Игоре Ларионове

Нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал о новых правилах и обновлённом тренировочном процессе при главном тренере Игоре Ларионове.

«Новый тренер — новые правила! Думаю, это многим будет интересно. В команде действительно много изменений, и вот ключевые.

Тренировочный процесс:

— разминка общая с тренером (раньше разминались самостоятельно);

— время тренировок 7, 8 утра (раньше освобождаемся и остаётся больше времени для восстановления);

— тренировки на льду стали интенсивнее, много игровых упражнений на коротком участке поля (это стимулирует скорость принятия решений).

В быту:

— запрет телефонов в раздевалке и столовой;

— в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма;

— у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также на какие группы мышц нужно уделить особое внимание при разминке/заминке.

Питание:

Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», — написал Хайруллин в своём телеграм-канале.