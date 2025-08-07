Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: грядущий сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным

Плющев: грядущий сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев порассуждал, приведёт ли Игорь Никитин ЦСКА к чемпионству.

«Призванные игроки в команде хорошие, как и в прошлом году. В прошлом году была команда, я бы сказал, по потенциалу очень хорошая. Другой вопрос, что этот потенциал не был использован. Ну а в этом году решили, что всё то, что было приглашено в прошлом году, уже не нужно. Сейчас тоже появились хорошие, наверное, ребята. Но ещё раз говорю – команда чемпионская за сезон не строится. Что получится в этом году, я не знаю. Никитин шёл к чемпионству c «Локомотивом» четыре сезона. Дадут ли Никитину четыре в ЦСКА, мне сложно сказать. Я думаю, что этот сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным», — цитирует Плющева «Татар-информ».

Материалы по теме
«Хоккей — это не базар». Плющев объяснил, почему «Авангард» не выиграет Кубок Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android