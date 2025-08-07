Плющев: грядущий сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев порассуждал, приведёт ли Игорь Никитин ЦСКА к чемпионству.

«Призванные игроки в команде хорошие, как и в прошлом году. В прошлом году была команда, я бы сказал, по потенциалу очень хорошая. Другой вопрос, что этот потенциал не был использован. Ну а в этом году решили, что всё то, что было приглашено в прошлом году, уже не нужно. Сейчас тоже появились хорошие, наверное, ребята. Но ещё раз говорю – команда чемпионская за сезон не строится. Что получится в этом году, я не знаю. Никитин шёл к чемпионству c «Локомотивом» четыре сезона. Дадут ли Никитину четыре в ЦСКА, мне сложно сказать. Я думаю, что этот сезон для многих в ЦСКА может быть краеугольным», — цитирует Плющева «Татар-информ».