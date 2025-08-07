«Авангард» представил расписание традиционного предсезонного турнира на Кубок Блинова. Турнир пройдёт в Омске на «Джи-Драйв Арене» с 20 по 25 августа.

Помимо хозяев площадки омского «Авангарда», в турнире примут участие ярославский «Локомотив», череповецкая «Северсталь» и новосибирская «Сибирь». Каждый день, кроме заключительного, будут сыграны по два матча.

Фото: «Авангард»

Первый турнир памяти Виктора Блинова был проведён в декабре 1982 года на открытом стадионе «Динамо». Из пяти участвовавших коллективов всего две команды представляли мастеров, одной из них был «Авангард», который в итоге и стал первым победителем.