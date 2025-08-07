Скидки
Коршков — о «Тракторе»: знаю, как в Челябинске болеют, каждый раз было тяжело здесь играть

Коршков — о «Тракторе»: знаю, как в Челябинске болеют, каждый раз было тяжело здесь играть
Нападающий «Трактора» Егор Коршков высказался о своём переходе в челябинский клуб. Напомним, игрок заключил двухлетний контракт с «Трактором».

— Знаю, как в Челябинске болеют за «Трактор». Каждый раз было тяжело здесь играть за другие клубы. Думаю, что главное — как раз то, что здесь болельщики переживают за команду как в трудные, так и в приятные моменты. Это подстёгивает ребят, чтобы выкладываться на 200% и радовать трибуны.

— Каждый хоккеист, который приезжает в «Трактор», имеет личную беседу с Бенуа Гру. Какую роль главный тренер отводит тебе в команде?
— Насчёт моей роли мы не разговаривали. Тренер сказал, что всё будет зависеть от меня — от работы на тренировках, от игры. Отсюда уже будут и место в составе, и определённая роль. А так — обсудили план подготовки, который я выполнял летом. Поговорили и о семье. В общем, личные вопросы. Думаю, в рабочем режиме познакомимся ближе, плотнее пообщаемся, узнаю новые детали и нюансы, — цитирует Коршкова пресс-служба клуба.

«От судьбы не уйдёшь». Форвард Коршков — о своём переходе в «Трактор»
