Василий Подколзин рассказал, почему не попал на свадьбу во Францию к Леону Драйзайтлю

Василий Подколзин рассказал, почему не попал на свадьбу во Францию к Леону Драйзайтлю
Аудио-версия:
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал, почему не попал на свадьбу во Францию к партнёру по команде Леону Драйзайтлю.

«На следующий день после «Матча года» мне позвонили из агентства, через которое я делал визу, и сказали, что не успеют оформить. Хотя мы подали документы за месяц, но сейчас процесс долгий. Это случилось за 10 дней до вылета. Пытался искать варианты, но все говорили одно и то же. Обидно: я никогда не был ни во Франции, ни в Италии. Хотел с женой устроить что-то вроде медового месяца и заодно попасть на свадьбу. Мне фотографии присылали, красиво там было и весело. Расстроился, что не смогли присутствовать. Ещё и подарок хороший купили, не знаю, как его повезём в Канаду», — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Фото
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отпраздновал свадьбу во Франции
Новости. Хоккей
