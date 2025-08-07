Глотов: «Трактор» — претендент на Кубок Гагарина, мы будем бороться за победу

Нападающий «Трактора» Василий Глотов поделился ожиданиями от предстоящего сезона и заявил, что челябинский клуб является одним из претендентов на завоевание Кубка Гагарина.

«Конечно, команда изменилась. Пришли новые ребята — и легионеры, и Миша Григоренко, новый защитник-легионер, вратарь, подписали Егора Коршкова. Думаю, Алексей Волков знает, что делает, и вопросов по комплектованию быть не должно. Бен будет собирать этот состав в единую картину.

Мы по-прежнему претенденты на Кубок и будем бороться за победу. Понятно, что игроков такого уровня, как Кравцов и Шабанов, просто заменить нельзя, но не исключено, что новички проявят себя. Я сам рассчитываю выйти на новый уровень, — цитирует Глотова «ВсеПроСпорт».