Подколзин — о повышенном внимании СМИ: это меня скорее настораживает, чем радует

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин признался, что не ощущает себя звездой из-за повышенного внимания со стороны российской прессы. В минувшем сезоне россиянин дошёл до финала Кубка Стэнли, где уступил «Флориде Пантерз».

— В этом году у вас много интервью. Есть ощущение, что внимание к вам возросло?

— Да, какой-то ажиотаж, если честно, непонятный. Все пишут, предлагают, и как-то отказывать тоже неправильно. Я не против интервью и общения, но количество встреч настораживает — как будто бы интерес ко мне слишком высокий. На «Матче года» было много внимания, потом ещё телевидение ко мне приезжало. Всё получилось сумбурно: нужно тренироваться, отдыхать, при этом сниматься, куда-то ездить.

— Почувствовали себя звездой?

— Нет, наоборот, это меня скорее настораживает, чем радует. Стараюсь относиться к этому осторожно», — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».