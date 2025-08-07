Скидки
Майоров: «Куньлунь» — инородное тело в нашем хоккее, у этой истории дружеская подоплёка

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров скептически оценил участие «Куньлуня» в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«С моей точки зрения «Куньлунь» – инородное тело в нашем хоккее. Ещё ладно, если бы это была команда из хоккейной страны. Не совсем понимаю, для чего её держат китайцы. На Олимпийские игры они не попадают, на чемпионате мира тоже далеки от ведущих стран. Не думаю, что есть смысл держать «Куньлунь».

У этой истории больше дружеская подоплёка. Кто-то изъявил желание сделать команду — пусть играет. Считаю, наш хоккей ничего не потеряет, если «Куньлунь» не будет играть в КХЛ. Я лично переживать по этому поводу не буду», – цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

