Василий Глотов назвал Санкт-Петербург своим домом и объяснил, чем ему не нравится Москва

Нападающий «Трактора» Василий Глотов заявил, что считает Санкт-Петербург своим домом и не очень любит Москву из-за больших расстояний.

— В межсезонье вы живёте в Санкт-Петербурге?
— Да. После перехода в СКА всё устаканилось. Супруга из Ленинградской области, здесь родился сын. Это наш дом.

— В Москву не тянет?
— Нет. Там большие расстояния, жить стало тяжело. Родители там, приезжаем в столицу по делам или отдохнуть на несколько дней, но не больше, — цитирует Глотова «ВсеПроСпорт».

Ранее Глотов с 2019 года выступал за СКА. С 2020 по 2022 год нападающий выступал за «Сочи», а затем вновь вернулся в петербургский клуб.

