В реконструируемом СКК имени Блинова в Омске произошёл пожар

В СКК имени Блинова произошёл пожар. Кадры с выходящими из здания клубами чёрного дыма опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Омск». С 2020 года из-за аварийного состояния крупные спортивные соревнования здесь не проводились.

Сейчас СКК находится на реконструкции. Его собираются открыть в сентябре, там будут проводить матчи волейбольной команды «Омичка» и клуба ВХЛ «Омские Крылья».

Фото: телеграм-канал «Инцидент Омск»

СКК им. В. Блинова — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. После переезда «Авангарда» на «Арену Омск» в СКК играла волейбольная «Омичка», а с 2016-го СКК не эксплуатировался.