Подколзин — о свадьбе Хуснутдинова: два дня гуляли, была вся наша хоккейная тусовка

Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин рассказал о том, как погулял на свадьбе Марата Хуснутдинова.

— Кирилл Марченко говорил, что этим летом больше отдыхает, чем тренируется. Не думали тоже дать больше отдыха?
— Я стараюсь совмещать. Начал тренировки в зале с 1 июля: три-четыре раза в неделю,. Потом была неделя без тренировок из-за свадьбы Марата Хуснутдинова. Праздник был шикарный: в Константиновском дворце, два дня гуляли, была вся наша хоккейная тусовка. Мы с Маратом знакомы с детства, выросли вместе, знаю его родителей. Очень рад был присутствовать на его празднике», — цитирует Подколзина «ВсеПроСпорт».

