Хоккей

СКА объявил о переносе 10 матчей регулярного чемпионата сезона-2025/2026 КХЛ

Комментарии

Хоккейный клуб СКА сообщил о переносе 10 матчей регулярного чемпионата-2025/2026 с участием команды. Сообщается, что все уже приобретённые ранее сезонные абонементы действительны.

Список перенесённых матчей:

СКА – «Трактор» – с 12 сентября на 11 сентября;
«Сочи» – СКА – с 19 сентября на 27 сентября;
СКА – «Куньлунь Ред Стар» – с 1 октября на 20 марта;
СКА – «Динамо» Минск – с 11 октября на 19 сентября;
«Локомотив» – СКА – с 18 октября на 31 октября;
СКА – «Локомотив» – с 31 октября на 18 октября;
СКА – «Динамо» Москва – с 3 ноября на 4 ноября;
СКА – «Куньлунь Ред Стар» – с 5 ноября на 6 ноября;
СКА – «Торпедо» – с 18 декабря на 1 октября;
СКА – «Ак Барс» – с 22 декабря на 18 декабря.

Новый сезон КХЛ начнётся 5 сентября матчем в Ярославле между «Локомотивом» и «Трактором».

